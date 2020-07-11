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    Son dakika: 'tan Srebrenitsa paylaşımı: Soykırımı unutmayın

    Son dakika haberine göre , hesabı Twitter'dan Srebrenitsa soykırımı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    , hesabı Twitter'dan Srebrenitsa soykırımı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.




    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, " Tarih: 11 Temmuz 1995 Zulmün Adı: #Srebrenitsa "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." Aliya İzzetbegoviç" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Soykırımı unutmayın
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