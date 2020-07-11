Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Srebrenitsa soykırımı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa



"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."



Aliya İzzetbegoviç pic.twitter.com/xRdmbwtYh0