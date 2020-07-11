Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Srebrenitsa soykırımı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Tarih: 11 Temmuz 1995— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Zulmün Adı: #Srebrenitsa
"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."
Aliya İzzetbegoviç pic.twitter.com/xRdmbwtYh0
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, " Tarih: 11 Temmuz 1995 Zulmün Adı: #Srebrenitsa "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." Aliya İzzetbegoviç" ifadelerine yer verdi.