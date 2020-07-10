Üniversiteler açılacak mı? 2020 – 2021 YÖK üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçerken, yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Peki, üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından üniversitelerin ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.