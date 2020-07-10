"BEYNE ULAŞTIĞINDA AĞRI KESİCİLER YANIT VERMİYOR"

Amipin sıcak ortamları seven bir bakteri olduğunu anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil Olgün Peker ise "Burundan girerek burun mukozasından burun siniri yoluyla beyne kadar ulaşıyor. Beyinde şiddetli bir menenjit tablosuna yol açıyor. Bu tablo çok ağır ve hızlı geliştiğinden hastalarda kısa süre içerisinde ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle tedavisi halen net olarak bulunamamış bir hastalık. Hastalığın 5-10 günlük bir periyodu var. Virüs önce burundan giriyor ve burada bir burun enfeksiyonu, sinüzit bulguları oluşturuyor. Sonra burun tıkanıklığı ve ateş belirtileri görülüyor. Beyne ulaştığında ise ağrı kesicilere cevap vermeyen bir baş ağrısı yaşanıyor. Bunun dışında ense sertliği ve şuur değişiklikleri gibi şikâyetlere bile yol açıp hastaları komaya sokabiliyor. Ani beyin ödemi sonrasında da hastalar hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR"

Hastalığın insandan insana bulaşıcı bir özelliğinin olmadığına dikkat çeken Opr. Dr. Halil Olgün Peker, "Bulaşıcı bir özelliği yok. İnsandan insana bulaşmaz. Sadece sıcağı sever. En çok sevdiği sıcaklık ise 46 derece civarıdır. İnsanlara sıcak sulardan bulaşır. Hasta birinden başka bir hastaya bulaşması söz konusu değil. Amerika'da bugüne kadar tespit edilen 145 vaka var. Bunlardan sadece 3'ü hayatta kalabilmiş, diğerlerinin hepsi hayatını kaybetmiş. Diğer hastalıklar arasında çok sık gözüken bir hastalık değil. İnsanların korkmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.