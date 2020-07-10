AK Parti Meclis Üyesi Hatice Yücel, "Bu meclis salonunda, bu sıralarda oturuyorsa Emine hanım bizim sayemizde, başörtüsünden dolayı" sözleriyle verdi.

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili de olan AK Parti Meclis Üyesi Ömer Faruk Kalaycı ise, "Kadının kamusal alanda yer edinmesi, görünür olması Türkiye'de ne yazık ki çok uzun bir süre hep bir tabu olarak görüldü. Kılık kıyafet meselesi üzerinden irdelendi, incelendi. Ve ne yazık ki uzun yıllar boyunca bu ayrımcılık, bir rejim meselesi içerisinde bu hale getirildi. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara armağan ettiği seçme ve seçilme hakkını daha da ileriye götürmek, ayrımcılığa fırsat vermemek varken, darbelerle zulümlerle üniversite kapıları, şu an içerisinde bulunduğumuz meclis kapıları ne yazık ki kadınlarımızın bir kısmına hep kapalı kaldı. Biz bunu yaşayarak bugünlere geldik ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımıza vermiş olduğumuz bu hakka, bu emanete bazıları ihanet etti" dedi.