Öte yandan çantada bulunan iki torbanın içinde beyaz renkli bir tozun da uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde, 'kokain' olduğu belirlendi. Kokainin ağırlığının ise 2 kilogram 160 gram olduğu saptandı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin TL olan, 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokainin taşındığı araca el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.