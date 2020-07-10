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    • 10.07.2020 14:21
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    Son dakika: 'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha ’de teslim oldu

    Son dakika... Terör örgütü 'da çözülme sürüyor. Bir örgüt mensubu sınır duvarlarını aşarak ’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    PKK'da çözülme sürüyor!

    İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

    Sınır duvarlarını aşarak 'de teslim olan terörist ile birlikte son iki günde 6'ncı örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

    Son teslimle, ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.

    İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de çözülmenin hızlanarak devam etmesi bekleniyor.

    Haberler Güncel Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha Mardin’de teslim oldu
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