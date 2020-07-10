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    Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: , Lozan Antlaşması’nın 97. yıl dönümüne rastlayan ’da ibadete açılacak

    Son dakika haberi... Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ve Başkan 'ın ibadete açılması kararını onaylamasının ardından 'da ilk namaz, 97. yıl dönümüne rastlayan 'da kılınacak.


    'nın ibadete açılması kararının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Tüm milletimizden çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, gelip görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum" dedi.

    Ayasofya'nın ibadete açılması kararının 'nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse başkenti neyse sınırları neyse 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uyulması şeklinde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz" ifadelerini kullandı.



    DİKKAT ÇEKEN LOZAN DETAYI
    Ayasofya'da ilk namazın, 97. yıl dönümüne rastlayan 'da kılınacak olması dikkatlerden kaçmadı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Ayasofya, Lozan Antlaşması’nın 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz’da ibadete açılacak
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