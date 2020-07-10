

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Tüm milletimizden çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, gelip görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum" dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunun vurgusunu yapan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse başkenti neyse sınırları neyse 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uyulması şeklinde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz" ifadelerini kullandı.







DİKKAT ÇEKEN LOZAN DETAYI

Ayasofya'da ilk namazın, Lozan Barış Antlaşmasının 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz'da kılınacak olması dikkatlerden kaçmadı.



