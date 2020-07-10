



Notalar bu kez mutluluk değil şiddet bastı! RUBATO Grubu'nun solisti Özer Arkun, evlilik hazırlığı yaptığı B.Y'ye dayak attı! Olay, talihsiz kadının polisin kapısını çalmasıyla ortaya çıktı. B.Y, başına geleni tek tek anlattı: "2020 Mart ayında evlilik kararı alıp Üsküdar'da beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs'da evlilik yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bana küfür edip su dolu bardağı kafama fırlattı. Kapıyı kilitleyip anahtarı aldı. Sağ kolumu geriye bükerek yumrukladı. Her yerim kan içindeydi. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Dayak yüzünden bilimcimi kaybettim. Gözümü açtığımda yüzüme buz torbası koyuyordu. Bana 'Olayı kimseye söylemezsen seni hastaneye götürürüm' dedi. Korkmuş olduğumdan hastanede merdivenden düştüğümü söyledim. Özer'in evde benim kanlarımı temizlerken çok kısa bir videosunu çektim."