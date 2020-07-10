İBB Genel Sekreterliğine Akın Çağlar'ın atanmasının açıklanmasıyla birlikte gözler, 2012 yılında Ziraat Bankası Genel müdürlüğü görevindeyken kendisini yolsuzlukla suçlayan Aykut Erdoğdu'ya dönmüştü.

Atamadan bu yana konuşmayan Erdoğdu, sessizliğini bugün yaptığı bir açıklama ile bozdu.

Açıklamasında, "Akın Can Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliği için düşünüldüğünün kendisine daha atama yapılmadan bildirildiğini söyleyen Erdoğdu, kendisinin de Çağlar hakkındaki düşüncelerini atamayı yapacak olan İBB Başkanı İmamoğlu dışında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na aktardığını anlattı" ifadelerini kullandı.



"KENDİSİ MESLEKTAŞIM VE ÜSTADIMDIR"

Erdoğdu, ''3 gündür süren İBB Genel Sekreteri atamasıyla ilgili sizlere açıklama yapma ihtiyacı duydum. Can Akın Çağlar'ı Hazine Müsteşarlığı'nda çalıştığım yıllardan tanırım. Kendisi meslektaşım ve üstadımdır.'' açıklamasını yaptı.

8 YIL ÖNCE YOLSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından genel sekreterliğe atanan Çağlar, 8 yıl önce CHP İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tanrıkulu tarafından yolsuzlukla suçlanmıştı. Erdoğdu, 9 Ağustos 2012'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM KİT Komisyonu'nca Ziraat Bankası'nda tespit edilen bazı usulsüz işlemlerin yanı sıra banka içinden kendilerine ulaştırılan belgeleri anlatarak, Çağlar'ın kredilerde yolsuzluk yaptığını, İstanbul Bayrampaşa'daki ORA AVM'ye 'batık kredi' verdiğini iddia etmiş, o dönem görevli olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğinden istifasını istemişti.