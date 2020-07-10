Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.07.2020 19:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2020 19:43
    ABONE OL

    'li geri vites yaptı! Önce hırsız dedi sonra meslektaşım

    Genel Başkan Yardımcısı , CHP’li Belediye Başkanı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanan hakkında yeni bir açıklama yaptı. Erdoğdu, yıllar önce yolsuzlukla suçladığı Çağlar hakkında "meslektaşım ve üstadımdır" dedi.

    CHP'li Aykut Erdoğdu geri vites yaptı!

    Genel Sekreterliğine 'ın atanmasının açıklanmasıyla birlikte gözler, 2012 yılında Genel müdürlüğü görevindeyken kendisini yolsuzlukla suçlayan 'ya dönmüştü.

    Atamadan bu yana konuşmayan Erdoğdu, sessizliğini bugün yaptığı bir açıklama ile bozdu.

    Açıklamasında, "Akın Can Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliği için düşünüldüğünün kendisine daha atama yapılmadan bildirildiğini söyleyen Erdoğdu, kendisinin de Çağlar hakkındaki düşüncelerini atamayı yapacak olan İBB Başkanı İmamoğlu dışında, Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na aktardığını anlattı" ifadelerini kullandı.

    "KENDİSİ MESLEKTAŞIM VE ÜSTADIMDIR"
    Erdoğdu, ''3 gündür süren İBB Genel Sekreteri atamasıyla ilgili sizlere açıklama yapma ihtiyacı duydum. Can Akın Çağlar'ı Hazine Müsteşarlığı'nda çalıştığım yıllardan tanırım. Kendisi meslektaşım ve üstadımdır.'' açıklamasını yaptı.

    8 YIL ÖNCE YOLSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından genel sekreterliğe atanan Çağlar, 8 yıl önce CHP İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tanrıkulu tarafından yolsuzlukla suçlanmıştı. Erdoğdu, 9 Ağustos 2012'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM KİT Komisyonu'nca Ziraat Bankası'nda tespit edilen bazı usulsüz işlemlerin yanı sıra banka içinden kendilerine ulaştırılan belgeleri anlatarak, Çağlar'ın kredilerde yolsuzluk yaptığını, İstanbul Bayrampaşa'daki ORA AVM'ye 'batık kredi' verdiğini iddia etmiş, o dönem görevli olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğinden istifasını istemişti.

    Haberler Güncel CHP'li Aykut Erdoğdu geri vites yaptı! Önce hırsız dedi sonra meslektaşım
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri