



SALGIN SÜRECİNDE HİÇBİR ŞANTİYEMİZİ KAPATMADIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mart ayından itibaren tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başladığını anımsatarak, "Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattık." dedi.

Belediyedeki programının ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti il Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Karaismaniloğlu, kentteki projeleri yerinde görmek, kısa sürede tamamlanması için gereken talimatları vermek ve yeni projelerle ilgili planlamaları yapmak üzere kente geldiklerini söyledi.



