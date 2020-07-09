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    • 10.07.2020 00:48
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    'ın eşi 'a hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı!

    AK Parti İzmir Milletvekili 'ın eşi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı.

    İP'li Özeren'e hakaret gözaltısı!

    İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında 'ın eşi için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu.

    TEPKİ YAĞINCA PAYLAŞIMI SİLDİ
    Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Her kesimden sert tepkiler gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.

    İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDI
    Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.

    Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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