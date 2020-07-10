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    • 10.07.2020 15:10
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    Bakanlık açıkladı: Haftanin bölgesinde 3 'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

    : Başarıyla devam eden # Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    Bakanlık açıkladı:PKK'ya darbe üstüne darbe!
    Milli 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Tüm inleri başlarına yıkılana dek operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.


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