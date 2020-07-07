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    • 07.07.2020 13:35
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    duyurdu: Pençe-Kaplan 'nda 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre,  (), Pençe-Kaplan 'nda terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

    MSB duyurdu! PKK'nın cephanesi ele geçirildi

    (), Pençe-Kaplan 'nda terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, komandoların son yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde, 2 AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 doçka silahı, 120 milimetre havan mühimmatı, 82 milimetre havan mühimmatı, 8 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 36 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 11 RPG-7 antitank mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 34 el bombası, 2 bin uçaksavar mühimmatı, 440 biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 antipersonel mayın, 3 adet 82 milimetre havan mühimmatı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 el bombası fünyesi, 5 uzaktan kumanda düzeneği, 1 akü, 300 metre elektrik kablosu, 3 termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

    Haberler Güncel MSB duyurdu: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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