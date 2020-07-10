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    • 10.07.2020 17:20
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    yeniden cami oldu! ve Rus Ortodoks Kilisesi kudurdu

    Danıştay, ile ilgili tarihi kararını açıkladı. Ardından Başkan Erdoğan ilgili kararı imzalayarak Ayasofya'nın yeniden cami olmasının önünü açtı. Ayasofya'nın yeniden cami olacak olması ve Rus Ortodoks Kilisesi'ni kudurturken, gelişmeyi "Ortodokslar için kara gün" başlığıyla duyurdular.

    Yunan medyası ve Rus Ortodoks Kilisesi kudurdu

    Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi. Danıştay bu kararı bozarak Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan kararı açıkladı. Tarihi karar dünyada büyük yankı uyandırdı.

    İLK TEPKİ RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN
    Tarihe geçen son dakika kararı sonrası Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada, "Karar büyük ayrışmalara yol açabilir." denildi.

    YUNAN MEDYASI KUDURDU
    Ayasofya'nın yeniden cami olmasının kararı Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. NewsBomb.gr isimli site haberi "Ortodokslar için kara gün" başlığıyla duyururken, diğer Yunan kaynakları da Ayasofya'nın yeniden cami olma kararını manşetten duyurdu.

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