YUNAN MEDYASI KUDURDU

Ayasofya'nın yeniden cami olmasının kararı Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. NewsBomb.gr isimli site haberi "Ortodokslar için kara gün" başlığıyla duyururken, diğer Yunan kaynakları da Ayasofya'nın yeniden cami olma kararını manşetten duyurdu.