2020-2021 yılı e-okul kayıt sorgulama: Mili Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, velilerin "e-okul.meb.gov.tr" sitesinden çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını görebileceğini söyledi. E-Okul giriş okul bilgisi sorgulama sayfasını araştıran vatandaşlar çocuğunun hangi okula gideceğini merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemin öncesinde, çocuğu okula başlayacak veliler çocuğum hangi okula gidecek sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Detaylar takvim.com.tr'de
MEB açıkladı! Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okulları belli oldu
Velilerin çocuklarının okulunu öğrenmesi için hiçbir belgeye ve okula gitmeye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Gençoğlu, şunları kaydetti:
"Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Aynı sistem üzerinden velilerimiz, çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını da aynı siteden daha detaylı öğrenebilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini 31 Aralık-4 Eylül'de uyum eğitimine alacağız. Uyum eğitiminin ardından eğitim ve öğretimlerine başlamış olacaklar. Bugün itibarıyla okullar açılacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı, ders kitaplarımızı, uyum programlarımızı, uyum programlarımızda kullanılacak materyalleri tamamlamış durumundayız."
Gençoğlu, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden velilerin okula erken başlatma ve ertelemeyle ilgili detayları da görebileceğini belirterek, "Özellikle 69, 70, 71 aylık çocuklarımız kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin yapması gereken şey, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne bir dilekçe vermek. Bu kadar basit. Herhangi bir hekim raporuna, tıbbi değerlendirmeye gerek duymaksızın kendi isteklerine bağlı şekilde değerlendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu.
Gençoğlu, velilerin, 66, 67, 68 aylık çocuğunu erken başlatmak için okul müdürlüklerine dilekçe vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
OKULA BAŞLAMA YAŞINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?
Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:
"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öncelikle (https://eokulyd.meb.gov.tr) adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Akabinde açılan sayfada "VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ" yazan bölümde yer alan "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları doldurmanız ve "Giriş" butonuna tıklamanız gerekiyor.
E-Okul sisteminde karşınıza çıkacak ikinci kısımda ise öğrenciye ait bilgiler isteniyor. Bu kısımda Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından E-Okul giriş tamamlanıyor.
E-OKUL ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
E-Okul sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcıların giriş şifrelerini okul idarelerinden temin etmeleri gerekiyor. Zira şifreler şimdilik sistem üzerinden ne yazık ki temin edilemiyor. Ayrıca şifre alındıktan sonra şifreyi unutan kullanıcılar da yeni şifre alabilmek için yeniden okul idaresine başvurmaları gerekiyor.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ MOBİL UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?
E- Okul veli bilgilendirme sistemine telefonunuzdan ulaşmakta mümkün. Öğrencilerin ve velilerin her yerden ve her an sisteme olaşabilmelerine olank sağlayan MEB E-OKUL VBS mobil uygulama Hem Android hemde iOS cihazlar da kullanılabiliyor.