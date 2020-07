TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:

"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öncelikle (https://eokulyd.meb.gov.tr) adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Akabinde açılan sayfada "VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ" yazan bölümde yer alan "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları doldurmanız ve "Giriş" butonuna tıklamanız gerekiyor.

E-Okul sisteminde karşınıza çıkacak ikinci kısımda ise öğrenciye ait bilgiler isteniyor. Bu kısımda Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından E-Okul giriş tamamlanıyor.

E-OKUL ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcıların giriş şifrelerini okul idarelerinden temin etmeleri gerekiyor. Zira şifreler şimdilik sistem üzerinden ne yazık ki temin edilemiyor. Ayrıca şifre alındıktan sonra şifreyi unutan kullanıcılar da yeni şifre alabilmek için yeniden okul idaresine başvurmaları gerekiyor.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ MOBİL UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?

E- Okul veli bilgilendirme sistemine telefonunuzdan ulaşmakta mümkün. Öğrencilerin ve velilerin her yerden ve her an sisteme olaşabilmelerine olank sağlayan MEB E-OKUL VBS mobil uygulama Hem Android hemde iOS cihazlar da kullanılabiliyor.