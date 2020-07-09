Sosyetik mekanın müdürü tarafından taciz edilen genç kadın mahkemede dehşeti anlattı





Alper İri, dün hakim karşısına çıktı. Eski çalışanının taciz iddialarını yalanladı.



Suçlamaları reddeden Alper İri "Kendisi müşterileri asık suratla karşılayınca gün içinde uyardım. Bu sırada elimi omzuna koymuş olabilirim" ifadesini kullandı. Mağdur R.D. ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "İri, ben tuvalet kapısını açınca içeri girdi. Kollarımdan tutup beni duvara yasladı. Boynumdan öptü. Bağırdım ama müzik sesi vardı. Kamera görüntülerini izleyince şikayet etmeye karar verdim."