Sosyetik mekanın müdürü tarafından taciz edilen genç kadın mahkemede dehşeti anlattı

İstanbul Bebek'teki sosyetik mekan Lucca'da yaşanan taciz skandalı, yargıya taşındı. Ocak ayında garson R.D. barın işletme müdürü Alper İri tarafından tacize uğradı. İri hakkında, 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma, dün yapıldı.
Alper İri, dün hakim karşısına çıktı. Eski çalışanının taciz iddialarını yalanladı.
Suçlamaları reddeden Alper İri "Kendisi müşterileri asık suratla karşılayınca gün içinde uyardım. Bu sırada elimi omzuna koymuş olabilirim" ifadesini kullandı. Mağdur R.D. ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "İri, ben tuvalet kapısını açınca içeri girdi. Kollarımdan tutup beni duvara yasladı. Boynumdan öptü. Bağırdım ama müzik sesi vardı. Kamera görüntülerini izleyince şikayet etmeye karar verdim."
10 BİN DOLAR İSTEMEDİM
R.D., olayın üstünü kapatmak için Alper İri'den 10 bin dolar aldığı iddialarını reddetti.
BİLİRKİŞİ ATANDI
Mahkeme, kamera görüntülerine ilişkin silme işlemi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi için dosyaya bilirkişi atanmasına karar verdi. Duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
ATAKAN IRMAK