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    • 09.07.2020 00:24
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    Kluge'den 'ye önemli ziyaret

    Dr. , seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini 'ye yapacak. ile bir araya gelecek Kluge, 'na katılacak. Salgınla mücadelede alınan önlemler, tedavi protokolleri ve korunma tedbirleri masaya yatırılacak.

    DSÖ'den Türkiye'ye kritik ziyaret

    Dr. , seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini 'ye gerçekleştirecek.

    ÖRNEK GÖSTERİLEN SAĞLIK SİSTEMİMİZ ANLATILACAK

    Kluge, ziyareti kapsamında hem koronavirüsle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunacak hem de Türkiye'nin örnek gösterilen sağlık sistemi hakkında bilgi alacak.

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ziyareti kapsamında ilk olarak ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından ve Kluge, 'na katılacak.

    Toplantıda, salgınla mücadelede alınan önlemler, tedavi protokolleri, korunma tedbirleri masaya yatırılacak. Türkiye'deki veriler ışığında salgının seyri değerlendirilecek.

    GÜNDEMDE AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI VAR

    Ayrıca, DSÖ ve Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alınacak. Toplantının gündeminde aşı ve ilaç çalışmaları da yer alacak.

    Toplantının ardından Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    İSTANBUL'DA AÇILACAK OFiSiN NIHAİ İMZALARI DA ATILACAK

    Ziyaret, İstanbul'da 2021 yılı başından itibaren faaliyete geçmesi planlanan İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt DSÖ Ofisi açısından da büyük bir önem taşıyor.

    Kovid-19 da dahil olmak üzere sağlık acil durumları ve salgın hastalıklar konusunda da faaliyet gösterecek ve alanında tek olacak Ofis, DSÖ açısından da büyük bir önem taşıyor.

    Ziyaret sırasında Ofisin açılmasına ilişkin nihai anlaşmaların Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Dr. Hans Kluge arasında imzalanması planlanıyor.

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