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    • 09.07.2020 00:44
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    Son dakika: Battalgazi'de 4.4 şiddetinde |

    Son dakika haberi... 'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti. İşte .

    Malatya'da korkutan deprem

    Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki de ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.



    Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor." dedi.

    Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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