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    • 09.07.2020 10:55
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    Son dakika: 'da metrobüste çıktı!

    Son dakika gelen habere göre; Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara tüpü ile müdahale edildi.

    Yenibosna'da metrobüste yangın! Motor kısmında...

    Olay saat 09.00 sıralarında Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı.

    Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

    Haberler Güncel Son dakika: Yenibosna'da metrobüste yangın çıktı!
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