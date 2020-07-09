Kahraman askerimizin terörle mücadelesi tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından kamuoyuna bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

#PençeKaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi.https://t.co/VRaiWzT5eb#MSB #TSK pic.twitter.com/Qx6iNmdnLC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2020