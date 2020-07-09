Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2020 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2020 11:25
    ABONE OL

    Son dakika: Operasyonu'nda 1 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... , " Operasyonu'nda tespit edilen 1 ’lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    1 PKK'lı terörist daha eksildi

    Kahraman askerimizin terörle mücadelesi tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda resmi Twitter hesabından kamuoyuna bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri