Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.07.2020 00:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2020 00:45
    ABONE OL

    : Sağlık Bakanı Koca'dan kooperatiflerine çağrı

    haberi... , "'daki tüm kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak" paylaşımında bulundu.

    Bakan Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı

    , fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerini kullandı.

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri