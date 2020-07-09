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    • 09.07.2020 20:56
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    Son dakika haberi... nı açıkladı

    Son dakika haberi... 9 Temmuz vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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