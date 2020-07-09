Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2020 17:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2020 18:05
    ABONE OL

    : ’te orman ı! Havadan ve karadan müdahale edildi

    haberine göre ’in Polateli ilçesinde çıkan orman ı havadan karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

    Kilis’te orman yangını!
    Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Başmağara köyü ile Polateli ilçesine bağlı Eylen köyü arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kilis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın alanının dağlık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildi. Karadan ve havadan helikopterin de destek verdiği yangın 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.



    Kilis İl Özel İdaresi ile Kilis Belediyesi kepçe ve grayder desteğiyle arazi yolları açılarak, yangın söndürme ekiplerine destek verdi. Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş başta olmak üzere Kilis Orman İşletme Müdürlüğü personeli canla başla yangını söndürme çalışmasını katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Kilis’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri