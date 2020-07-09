İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'da 3 güvenlik mensubunun şehit olduğu patlama ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;





Taşınması için iki alternatif ortaya konuldu. Buraya getirdikleri patlayıcılar havai fişek olunca, oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatmanın doğru olabileceği konusunda ilgili arkadaşlarımız karar verdiler. Savcılarımızın kontrolünde gerçekleştirildi. 15 tonluk gerçekleştirildi. Son 1-1.5 tonluk patlayıcı varken hepimizin üzen olay başımıza geldi.









BURAYA PATLATMAK İÇİN GETİRDİLER

Bu patlayıcıların fitili, bunların içindeki kutularda var. Bunları buraya patlatmak için getirdiler. Bunlar orada da soğutuluyorlar, orada da soğutuyorlar. Usulle birlikte imha edilirler. Tam boşaltma esnasında... Neden olduğu soruşturma sonucunda anlaşılacak patlama meydana geldi. İkisi imha timinden olan, birisi de alanın güvenliğinden sorumlu jandarma personelimiz şehit oldu. Aracın şoförü ağır yaralı. Ameliyetta olduğu bilgisini aldık. Kocaeli'de hastaneye sevk edilen jandarmamız var. Diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Şifalar