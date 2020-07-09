Bursa'da FETÖ'ye kritik darbe! O isim yakalandı





Şüpheliler arasında; FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge üniversite sorumlusu', 'eyalet talebe sorumlusu', 'mezun öğrenciler sorumlusu', 'küçük bölge sorumlusu', 'mütevelli üyesi', 'ev ablası' ve meslekten ihraç edilmiş teğmen olduğu öğrenildi.

Öte yandan örgüt üyeleri tarafından kullanılan dubleks evdeki gizli bölmeler, dikkat çekti.



Polisleri fark eden bazı şüphelilerin, katlar arasındaki gizli geçiş ve saklanma yerlerine girdikleri ancak ekiplerden kaçamadıkları belirtildi.



Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda sahte kimlik ve başkaları adına düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirildi.