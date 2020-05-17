OLAY YERİ KİRLETİLİYOR

- Olay yerinde bulunma yetkisi olmayan kişilerin olay yerinde bulunması ve olay yerini kirletmesi.

- Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları her işlemi kayıt altına almamaları.

- Gereğinden az fotoğraf çekilmesi.

- Olaya ilk müdahale eden kolluk görevlilerinin olay yerini veya olay yerinde bulunan materyallerin yerini değiştirmeleri; eldiven, bone, galoş vb. malzemeler kullanmadan çalışmaları.

- Olay yerinde çalışan görevlilerin sigara, yiyecek ve içecek tüketmeleri, olay yeri tuvaletinin ve banyosunun kullanılması.

- Olay yeri inceleme konusunda teknik uzmanlığı bulunmayan amir konumundaki görevliler tarafından teknik konularda müdahale, yönlendirme ve eleştiri yapılması.

- Olay yeri inceleme biriminin olay yerine hareket etmeden önce olay hakkında yeterince bilgilendirilmemesi.

- Özellikle düşük yoğunlukta nüfusa sahip bölgelerde olayın aydınlatılmasında kullanılması gereken malzemelerin yetersizliği.

TUTANAKLARDA AYRINTI YOK

- Ölü muayene ve otopsi tutanaklarının gerekli ayrıntıyı içermemesi.

- Delillerin kroki çizilmeden, fotoğraflanmadan ve vaktinden önce yerinden oynatılması.

- Islak ve lekeli eşyaların açık havada kurutulmadan plastik torbalara konulması.

- Birden fazla delilin bir arada paketlenmesi.

- Olay yerinde görev yapan ilk ekip ve diğer personelin, kendi aralarında ve birbirleri ile koordinesiz şekilde çalışmaları.

SAVCILAR GİTMİYOR

- Cumhuriyet Savcılarının bazı önemli ve nitelikli olaylarda olay yerine gitmemeleri.

- Olay yeri fotoğraf ve videolarının usulüne uygun çekilmemesi, fotoğrafların standardizasyona uygun olmaması.

- Delillerin muhafaza edileceği yer ve nakillerde sorun yaşanması.

- Olay yerinde tutulan, çalakalem yazılan tutanakların yazım dilinde ve tarifinde sıkıntılar yaşanması.

- Acele sonuçlara varılması ve olayların bu yanlış sonuçların teorilerine uygun şekilde oluştuğunun düşünülmesi.

- Her kurumun kendi hizmet alanı içerisinde kaza ve yaralanmalara karşı tuttuğu bir veri tabanının bulunduğu ancak ülke genelinde tüm kurumların ortak kullanabileceği ve veri girişi yapabileceği bir veri tabanının olmaması.