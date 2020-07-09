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    • 09.07.2020 20:37
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    ’cü eski pilot 'dan darbeci ’e övgü

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Eski pilot kurmay yüzbaşı , davanın yönetici sanıkları eski yarbay ve eski binbaşı ile aynı haberlerde adının geçmesinden "şeref" duyduğunu ifade etti. FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Harekatı bombalayarak 51 polisi şehit eden ve savcılık ifadesinde bombardımana katıldığı itiraf eden eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli, mahkemede bu beyanını inkar etmişti. Savunmasında, darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilden eski orgeneral 'e de sahip çıkan Yorulmaz, "Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığını yaptığı orduda görev almaktan onur duyuyorum." dedi.

    FETÖ’cü pilottan darbeci Akın Öztürk’e övgü

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

    Duruşmada, eski pilot kurmay yüzbaşı , esas hakkındaki savunmasını yaptı.

    Darbe girişimi sonrası basında kendisi hakkında çıkan haberlerle suçlu ilan edildiğini söyleyen Yorulmaz, olay tarihinde 'nde filo komutanı olarak görev yapan, davanın yönetici sanıkları eski yarbay ve eski binbaşı ile aynı haberlerde adının geçmesinden "şeref" duyduğunu ifade etti.

    "Terörist" olmadığını savunan Yorulmaz, iltisakı nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapılan ve kamu görevinden ihraç edilen kişilerin mağdur edildiğini öne sürdü.

    Savunmasında, darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilden eski orgeneral 'e de sahip çıkan Yorulmaz, "Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığını yaptığı orduda görev almaktan onur duyuyorum." dedi.

    Olay günü uçuş yaptığını, bu esnadaki telsiz kayıtlarının dava dosyasında yer almadığını belirten Yorulmaz, konuyla ilgili yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini dile getirdi.

    Savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin basında yer alan haberlerden söz eden ve bazı siyasilerin geçmişte FETÖ ile ilgili söylemlerine yer veren Yorulmaz, olay günü kendisinin eylemlerine ise yer vermedi.

    Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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