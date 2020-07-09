Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 2,49 2,76 -9,78 Zorlu Enerji 2,52 2,79 -9,68 Karsan Otomotiv 3,19 3,53 -9,63 MLP Sağlık 20,96 23,10 -9,26 Torunlar GMYO 3,63 3,99 -9,02 Aksa 7,32 7,97 -8,16 GSD Holding 2,14 2,33 -8,15 Oyak Çimento 8,68 9,42 -7,86 Kerevitaş Gıda 4,76 5,14 -7,39 Akçansa 13,88 14,95 -7,16 Anadolu Grubu Holding 20,12 21,64 -7,02 Tümosan Motor ve Traktör 6,91 7,43 -7,00 Albaraka Türk 1,67 1,79 -6,70 Alarko GMYO 17,28 18,50 -6,59 Global Yat. Holding 4,12 4,39 -6,15 Yataş 8,36 8,89 -5,96 Brisa 12,17 12,92 -5,80 İş Fin.Kir. 3,96 4,20 -5,71 Kardemir (D) 3,09 3,27 -5,50 Çemtaş 8,48 8,96 -5,36