Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2020 20:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2020 20:39
    ABONE OL

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 2,49 2,76 -9,78
    Zorlu Enerji 2,52 2,79 -9,68
    Karsan Otomotiv 3,19 3,53 -9,63
    MLP Sağlık 20,96 23,10 -9,26
    Torunlar GMYO 3,63 3,99 -9,02
    Aksa 7,32 7,97 -8,16
    GSD Holding 2,14 2,33 -8,15
    Oyak Çimento 8,68 9,42 -7,86
    Kerevitaş Gıda 4,76 5,14 -7,39
    Akçansa 13,88 14,95 -7,16
    Anadolu Grubu Holding 20,12 21,64 -7,02
    Tümosan Motor ve Traktör 6,91 7,43 -7,00
    Albaraka Türk 1,67 1,79 -6,70
    Alarko GMYO 17,28 18,50 -6,59
    Global Yat. Holding 4,12 4,39 -6,15
    Yataş 8,36 8,89 -5,96
    Brisa 12,17 12,92 -5,80
    İş Fin.Kir. 3,96 4,20 -5,71
    Kardemir (D) 3,09 3,27 -5,50
    Çemtaş 8,48 8,96 -5,36

    Haberler Güncel Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 9 Temmuz BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri