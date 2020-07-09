Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|2,49
|2,76
|-9,78
|Zorlu Enerji
|2,52
|2,79
|-9,68
|Karsan Otomotiv
|3,19
|3,53
|-9,63
|MLP Sağlık
|20,96
|23,10
|-9,26
|Torunlar GMYO
|3,63
|3,99
|-9,02
|Aksa
|7,32
|7,97
|-8,16
|GSD Holding
|2,14
|2,33
|-8,15
|Oyak Çimento
|8,68
|9,42
|-7,86
|Kerevitaş Gıda
|4,76
|5,14
|-7,39
|Akçansa
|13,88
|14,95
|-7,16
|Anadolu Grubu Holding
|20,12
|21,64
|-7,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,91
|7,43
|-7,00
|Albaraka Türk
|1,67
|1,79
|-6,70
|Alarko GMYO
|17,28
|18,50
|-6,59
|Global Yat. Holding
|4,12
|4,39
|-6,15
|Yataş
|8,36
|8,89
|-5,96
|Brisa
|12,17
|12,92
|-5,80
|İş Fin.Kir.
|3,96
|4,20
|-5,71
|Kardemir (D)
|3,09
|3,27
|-5,50
|Çemtaş
|8,48
|8,96
|-5,36