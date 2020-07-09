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    • 10.07.2020 00:08
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    Son dakika: ile ilgili çirkin ifadelere 'den peş peşe tepkiler

    İYİ Partili Levent Özeren’in ’ın eşi hakkındaki alçak sözlerine tepki yağıyor. Son dakika haberine göre Sözcüsü Ömer Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." sözleriyle kınadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Çelik, çirkin ifadeleri kınadı

    Twitter hesabından, İzmir Milletvekili 'ın eşi hakkında çirkin sözler sarf eden İYİ Partili Özeren gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

    Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler." sözlerini sarf eden İYİ Partili Özeren, söz konusu paylaşımını sildikten sonra herhangi bir pişmanlık yaşamadığını, yaptığı yeni bir paylaşımla gösterdi.

    AK PARTİLİ ÇELİK'TEN TEPKİ
    Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

    BİR TEPKİ DE ÜNAL'DAN
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı hedef alan yorumlara tepki gösteren Ünal, şunları kaydetti:

    "Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

    Haberler Güncel Son dakika: Semiha Yıldırım ile ilgili çirkin ifadelere AK Parti'den peş peşe tepkiler
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