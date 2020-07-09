AÖF canlı destek! AÖF final sınavı sonuçları son dakika açıklandı mı? Soruları milyonlar tarafından soruluyor. Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları 8 Temmuz 23.59'da sona erdi. AÖF bahar dönemi online sınavları sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Sonuçların sınav bitiminden 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor. Online sınavlara öğrenciler T.C kimlik numarası veya @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarıyla giriş yapabilirler. Sınav esnasında adaylar önceki soruya dönüş yapamayacak. Boş kalan sorular yapılmadı olarak kabul edilecek. Öğrencilere her sınav için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika süre tanınacak. . Sınav tamamlanmadan elektrik kesintisi, bağlantı problemi gibi sorun yaşayan öğrenciler son gün olan 8 Temmuz tarihine kadar sınava kaldığı yerden devam edebilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları 24 Haziran- 8 Temmuz tarihleri arasında yapıldı
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları 8 Temmuz 23.59'da sona erecek. AÖF bahar dönemi online sınavları sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Sonuçların sınav bitiminden 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor.
AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:
Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,
Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,
FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması."Üç Ders Sınavı"na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.
Lisans öğrenimini sürdürürken ön lisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.
Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.
AÖF'DE NEDEN DERS TEKRARI YAPILIR?
Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF ÜÇ DERS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamada üç ders sınav tarihleri açıklandı. Üç Ders Sınavı internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. "Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecek. AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2019-2020 öğretim döneminde yaz okulu açılmayacak. İşte Anadolu Üniversitesinden yapılan AÖF açıklaması;
"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,
Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde "Yaz Okulu" açılmayacaktır.
AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Online sınavlara öğrenciler T.C kimlik numarası veya @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarıyla giriş yapabilirler. Sınav esnasında adaylar önceki soruya dönüş yapamayacak. Boş kalan sorular yapılmadı olarak kabul edilecek. Öğrencilere her sınav için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika süre tanınacak. . Sınav tamamlanmadan elektrik kesintisi, bağlantı problemi gibi sorun yaşayan öğrenciler son gün olan 8 Temmuz tarihine kadar sınava kaldığı yerden devam edebilecek.
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF DESTEK HATTI NEDİR?
AÖF öğrencilerin sorularına cevap vermenin ötesinde öneri ve şikâyetler alınarak merkeze iletiliyor. Bununla birlikte etkileşim merkezini sadece öğrenciler değil, açıköğretim sistemi hakkında bilgi almak isteyen herkes arayabiliyor. Etkileşim merkezi, açıköğretim sistemi ile ilgili soru, öneri, şikâyet, başvuru ve taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılmasını amaçlıyor.
AÖF DESTEK HATTI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AÖF CANLI DESTEK HATTI NUMARASI KAÇ?
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'nde yer alan öğrencilerine 7/24 hizmet veren 0850 2004610 telefon hattı ile Etkileşim Merkezi üzerinden, tüm illerde yer alan AÖF bürolarından ve aosdestek.anadolu.edu.tr web sayfası üzerinden destek hizmeti sunuyor.
Hafta içi her gün aosdestek.anadolu.edu.tr web sitesinden 09:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında canlı destek hizmeti sunuluyor. Öğrenciler sorularını yazılı olarak soruyor ve destek ekibi hemen yanıtlayabiliyor.