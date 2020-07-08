Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.07.2020 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2020 09:22
    ABONE OL

    Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.




    MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.



    Haberler Güncel Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri