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    • 08.07.2020 09:53
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    Son dakika: 'de / operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

    Gelen son dakika haberine göre, 'de terör örgütü / propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandığı bildirildi.

    PKK propagandası yapan örgüt üyeleri yakalandı!

    'de terör örgütü / propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve örgütün sosyal medyada propagandasını yaptıkları gerekçesiyle biri uyruklu 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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