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    • 07.07.2020 08:54
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    Son dakika: 'da terör operasyonu: 'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

    Son dakika haberi! 'da, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Van'da terör operasyonu

    'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    Bu kapsamda dün Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat timleri, 2 Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.



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