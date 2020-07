Ayasofya Camii'nin tapusu sosyal medyada uzun süredir paylaşılıyor. Bu tapuda Fikret Sinirlioğlu'nun imzası mevcut. 2008 yılında vefat eden Fikret Sinirlioğlu'nun oğlu iseTürkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'ndan başkası değil. Ayasofya Camii Tapusu'ndaki imzası bulunan Fikret Sinirlioğlu'nun kardeşi Yüksek Mimar Mehmet Sinirlioğlu ise Ayasofya Camii Tapusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABİM FİKRET SİNİRLİOĞLU YENİDEN TASTİK İÇİN İMZALADI

Mehmet Sinirlioğlu, abisi Fikret Sinirlioğlu'nun Giresun Görele Tapu Dairesi'nde çalışma hayatına başladığını, 1962 yıllarında tayininin İstanbul'a çıktığını, 1963-64 yıllarında İstanbul Beykoz Tapu Dairesi'nde göreve başladıktan sonra Eminönü Tapu Dairesi'ne atandığını açıkladı. İşte bu sırada Ayasofya'nın Camii olduğunu gösteren tapunun yeniden tastikini yapmak için Ayasofya'nın tapusunu abisi Fikret Sinirlioğlu tarafından imzaladığını vurguladı. Ayrıca Fikret Sinirlioğlu Eminönü'nden sonra Tapu Daireleri Grup Müdür Yardımcılığı yaptıktan sonra 1992 yılında emekli oldu. 2008 yılında ise vefat etti.





"BU İMZA MERHUM FİKRET SİNİRLİOĞLU'NA AİT"

Yüksek Mimar Mehmet Sinirlioğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada, merhum Fikret Sinirlioğlu'nun Eminönü Tapu Dairesi'ne atandığı sırada Ayasofya'nın Camii olduğunu gösteren tapuyu imzaladığını teyit etti. Sinirlioğlu, Ayasofya'nın Camii olduğunu gösteren tapu senedindeki imzaya bakarak "Hanımefendi, evet bu imza merhum Fikret Sinirlioğlu'na aittir. Yeniden tastik ve teyit etmek için imzalamıştır" dedi.

AYASOFYA CAMİİ'NİN TAPUSUNDA NELER YAZIYOR?

19 Kasım 1936 tarihli Ayasofya Camii'nin tapusunun türbe, akaret, müvekkithane ve medreseyi müştemil Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi olarak vasfediliyor. Ayasofya'nın Camii tapusunda ili İstanbul Eminönü, Mahallesi Cankurtaran, Sokağı Bab-ı Hümayun yazan Ayasofya'nun tapusunda pafta no 57, ada no 57 parsel no 7 olduğu belirtiliyor. Ayrıca Ayasofya Camii'nin sahibi olarak tapuda Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı görünüyor.

AYASOFYA CAMİİ KARARI BEKLENİYOR

Bilindiği üzere, Ayasofya ile ilgili 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında 2 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'nde bir duruşma görüldü. Danıştay gerekçeli kararın sonradan açıklanacağı söylendikten sonra tüm Türkiye Ayasofya'nın Camii olduğunu ve ibadete açılacağına dair kararı beklemeye başladı. Danıştay 10. Dairesi henüz resmi kararı açıklamış değil.



DAMLA KAYA/SABAH