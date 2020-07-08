AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2. dönem final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF 2. dönem final sınavı sonuçları hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile öğrenciler uzaktan eğitim alabiliyor. Pandemi sürecinde vize ve final sınavları internet üzerinden yapılmıştı. Öğrenciler sınıf geçip geçmediğini öğrenmek istiyor ve AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Vize dönemi sonuçlarının sınavlardan birkaç gün sonra açıklandığını düşünürsek bu hafta içinde sonuçlarına açıklanması bekleniyor.
AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU
Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Üç Ders Sınavı"nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde, 2019-2020 öğretim döneminde "Yaz Okulu" açılmayacaktır.
"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:
Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,
Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,
FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması."Üç Ders Sınavı"na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.
Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.
Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.