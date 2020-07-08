AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2. dönem final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciye; aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı tanınır:

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması."Üç Ders Sınavı"na katılmış ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmuş öğrenci "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ndeki mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde mezun olabilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.