Mavi Bebek oyunu nedir? Yeni tehlike Mavi Bebek oyunu! Mavi Bebek oyunu zararları neler?

MAVİ BEBEK NEREDEN ÇIKTI?

Efsaneye göre banyonun ışığını kapatıp banyoya girmeli, sonra da aynada gözlerinize bakarak ellerinizde bir bebek varmış gibi sallamanız sonra da 13 kere blue baby demeniz gerek. Eğer hata yapmazsanız her seferinde kollarınızda bir ağırlık hissedeceksiniz ve bu giderek ağırlaşacak.

Kolunuzdaki görünmez bebek kollarınızı çizmeye başlayacak ve tırnakları kollarınıza batacak. 13. kez blue baby dediğiniz zaman bebeği hemen atıp kaçmanız gerek. Eğer kaçmazsanız aynada korkunç bir kadın çıkacak ve "BEBEĞİMİ BANA VER!!!" diye bağıracak ve ayna kırılacak .Eğer hala orada durmaya devam edersiniz sizi delirtebilir ya da öldürebilir.

Bu şekilde çocuklara talimat vererek anksiyete ve korkuya neden olan oyun, çocukları intihara sürükleyebiliyor.

Mavi balina oyunu nedeniyle dünyada birçok çocuk intihar etmişti. Yine aynı şekilde Momo oyunu çocuklara istemedikleri şeyleri yaptırıyor ve onları yanlış şeylere yönlendiriyordu.