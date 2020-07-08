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    • 08.07.2020 12:00
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    Son dakika: MSB: 'nde uzaktan kumandalı çalışması başladı

    , 'nde düzensiz leri taşırken batan teknenin bulunması için Su Altı (SAK) inin, uzaktan kumandalı su altı arama cihazları ile çalışmalara başladığını açıkladı.

    MSB'den Van Gölü açıklaması: Çalışmalar başladı

    'na ait sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması için bölgeye intikal eden 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, uzaktan kumandalı sualtı arama cihazları ile çalışmalara başladı" denildi.

    NELER OLMUŞTU?

    Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü, kendi tekneleriyle 'ne açılan ve için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü.

    Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda içinde Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak in bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı.

    Şu ana kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaşılan arama tarama çalışmaları, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Sualtı Komutanlığı, Edremit , Erciş Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından yapılıyor.

    4 'Sonar' ve 4 'ROW' cihazıyla sürdürülen çalışmalar devam ederken, tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda "nitelikli göçmen kaçakçılığı" ve "çok sayıda insanın bilinçli taksirle ölümüne neden olmak" suçlarından tutuklanan Akbaş da keşif için bugün Van Gölü'ne getirildi.

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