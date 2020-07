"BU VİRÜS YÜZÜNDEN HASTANELER DOLDU TAŞTI, OKULLAR KAPANDI"

Maske kullanımının herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Mustafa Dursun ise, "Maskeyi takarsak iyi olur, İçişleri Bakanı da televizyonda söyledi. Her akşam haberlerde kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin iyileştiğini söylüyoruz. Maskeyi takarsak hem kendimiz hem de diğer insanlar için iyi olur. Bu virüs yüzünden hastaneler doldu taştı, okullar kapandı. Herkes maskesini takarsa bunlar olmaz, ceza da yemezler" diye konuştu.



İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'ndeki bu manzarayı gören bilinçli vatandaşlar, yetkililerin bir an önce gerekli önlemi almasını ve maskesiz kişilerin caddeye girişinin önlenmesini bekliyor.