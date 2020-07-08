Süleyman Şah Türbesi'ne ilişkin yapılan toplantıda bazı üst düzey bürokratlara ait olduğu belirtilen ve FETÖ tarafından kayda alındığı bilinen bir ses kaydı sosyal medyada yayınlanmıştı.

TALEBE RAĞMEN YAYINA DEVAM ETTİLER

Bu gizli toplantının ses kayıtları YouTube sitesinden paylaşılmıştı. Ses kayıtlarının sızdırılması Türkiye'de büyük yankı uyandırmış ve tepki almıştı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) YouTube erişimi hemen engellerken aynı gün Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinin internet siteleri de ses kaydını yayımladı. İki gazete de TİB'in uyarısına rağmen kaydı sitelerinden bir gün sonrasına kadar kaldırmadı. Hatta Cumhuriyet "Engellemelere rağmen yayınlamaya devam ediyoruz" duyurusu yaptı.

GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ DEŞİFRE ETTİLER

Söz konusu kaydın nasıl yapıldığına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma yürütürken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluluk bölgelerinde bulunan Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinin internet siteleri sorumluları hakkında soruşturma açtı.

Yürütülen soruşturma sonunda Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aykut Küçükkaya ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şimşek hakkında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçu kapsamında dava açıldı.

"EKSİK ARAŞTIRMA VAR YENİDEN YARGILANSINLAR"

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılının Aralık ayında yapılan yargılamada gazete sorumlularının olayda bir kusuru ve kasıtları olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verildi. Kararın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay gazete sorumlularının söz konusu olayla ilgili yayın yapılmasının yasak olmasına rağmen içeriklerinin metin halinde yayınlandığını belirtip sorumluların her ne kadar YouTube isimli sosyal platformdan yayınlandığını savunsalar da YouTube'da yayınlanan içeriklerin gazete nüshasında yayınlanan içeriklerinin yayın tarihi ve saatiyle ilgili net bir veriye ulaşılmadığı, bu içeriklerin yayınlanma saatlerinin tespit edilmesine bu nedenle eksik araştırma yapıldığını belirtip kararı bozdu.

ZORLA GETİRİLECEKLER

Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası gazete sorumlularıyla ilgili bugün İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapıldı. Yargılamada tarafların duruşmaya katılmaması üzerine Coşkun Kurt başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki duruşmada hazır olmaları için, işin önemine binaen zorla getirilmelerine karar verdi. Duruşma 10 Aralık'a ertelendi.

Atakan Irmak/Sabah