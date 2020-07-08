Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya tarihi ne zaman müzeye çevrildi?

Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya ne zaman müzeye çevrildi? Ayasofya tarihi arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Halihazırda müze olarak kullanılan ve milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan, İstanbul'un simge eserlerinden birisi olan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi gündemdeki yerini koruyor. Danıştay kararı merakla bekleniyor. Peki Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya ne zaman müzeye çevrildi?

AYASOFYA NEDİR?

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5'inci yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirilmiştir. İmparator Konstantios tarafından 360 yılında yaptırılan Megale Ekklesia ve İmparator II. Theodosis'in 415 yılında yeniden inşa ettirdiği kilise halk ayaklanmalarında yıkılmıştır. Günümüz Ayasofya'sı, İmparator Justinianos tarafından dönemin iki önemli mimarı Tralles'li (Aydın) Anthemios ve Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırılmıştır.