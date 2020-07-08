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    • 08.07.2020 16:15
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    ve arasında transfer savaşı! Gurbetçi yıldızı istiyorlar

    Süper Lig'in bitimine sayılı günler kala yeni sezon kadro hazırlıklarına başlayan ekipler transfer hedeflerini belirledi. Alman basınının haberine göre ve 'ın 2. Bundesliga'da Darmstad forması giyen ile ilgilendiği öğrenildi.

    Galatasaray ve Beşiktaş arasında transfer savaşı

    Hannoversche Allgemeine'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan Serdar Dursun'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve durumuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilgisi verildi. 1 yıllık sözleşmesi kalan Serdar Dursun'un satışına Darmstadt'ın da sıcak baktığı belirtildi.

    BONSERVİS BEDELİ DE BELLİ
    Haberin detayında, Darmstadt'ın Serdar Dursun için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği bilgisi de verildi.
    Konu hakkında konuşan Darmstadt Teknik Direktörü Markus Beginn, "Ekonomik şartlar açısından kulüp yararına olacaksa Serdar Dursun'un transferine onay veririz." dedi.

    TÜRKİYE'DE DE OYNADI
    Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giyen Serdar Dursun, 2016'da tekrar Almanya'ya transfer olmuş ve 2018 yazında 350 bin euro bonservisle Fürth'ten Darmstadt'a transfer olmuştu.
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