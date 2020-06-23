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    • 23.06.2020 10:40
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    'da terör operasyonu! 'li ve yardımcısı gözaltına alındı

    Terör örgütü 'ya karşı yapılan operasyonlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor. 'da polis ve jandarmanın ortak çalıştığı terör soruşturması kapsamında Belde Belediyesi'nin 'li Başkanı ile sözde eşbaşkan ile birlikte 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

    HDP’li belediye başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler terör örgütü / ile ilgili çalışma yaptı. Güvenlik güçlerinin ortak yaptığı 8 aylık çalışmada 'ın Karakoçan ilçesine bağlı Belde Belediyesi'nin 'li Başkanı ile sözde eş başkanı ile birlikte bir kişi daha bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan bugün gözaltına alındı.

    Sarıcan Belediyesi önünde jandarma ekipleri tedbir alırken, terör ekipler de hem şüphelilerin adreslerinde hemde belediye de arama yaptı. Arama da ele geçirilen çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

    Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Haberler Güncel Elazığ'da terör operasyonu! HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı gözaltına alındı
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