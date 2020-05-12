Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2020 13:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2020 13:56
    ABONE OL

    : ’da : 5 gözaltı

    haberine göre ’ın Başkale ilçesinde / terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği ele geçirildi.

    Van’da terör operasyonu: Gözaltılar var
    Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, / terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.



    Açıklamada, "Bu kapsamda 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçundan 12 Mayıs 2020 tarihinde Başkale ilçesinde operasyon icra edilmiş olup, 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri