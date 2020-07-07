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    • 07.07.2020 13:33
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    Son dakika: 'ndan flaş indirimi açıklaması!

    Son dakika haberleri... , TL zorunlu karşılıklara uygulanan oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdiğini duyurdu.

    Merkez'den flaş faiz indirimi açıklaması!
    , Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan oranını (Nema Oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

    Merkez sı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

    Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.
    Haberler Güncel Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz indirimi açıklaması!
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