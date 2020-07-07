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    • 07.07.2020 13:51
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    Cumhuriyet Başsavcılığından önemli karar! O büro ikiye ayrıldı

    Geçtiğimiz günlerde HSK tarafından yayınlanan Yaz Kararnamesi ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığında önemli bir iş bölümü gerçekleştirildi. Buna göre Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu olarak görev yapan bölüm ikiye ayrıldı. Örgütlü Suçlar Bürosu olarak görev yapacak bölüme 4 savcı atandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından önemli karar

    Hakimler ve Savcılar Kurulunca geçtiğimiz günlerde yayınlanan Yaz Kararnamesi ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca önemli bir iş bölümüne gidildi.

    Kararname ardından Başsavcılıkça iş bölümü yayınlandı. Buna göre, daha önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu olarak çalışan büro 'Terör Büro' ve 'Örgütlü Suçlar Büro' olarak ikiye ayrıldı.

    Terör Büronun başına Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Örgütlü Suçlar Büronun başına ise Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Devrim getirildi.

    Yayınlanan iş bölümüne göre, Örgütlü Suçlar Bürosu olarak görev yapacak bölüme 4 Cumhuriyet Savcısı atandı. Bu isimler şunlar; Yalçın Özmen, Murat Tekeli, Cem Üstündağ, Ahmet Gezgin Çam…

    Atakan Irmak/Sabah

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