Hakimler ve Savcılar Kurulunca geçtiğimiz günlerde yayınlanan Yaz Kararnamesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca önemli bir iş bölümüne gidildi.

Kararname ardından Başsavcılıkça iş bölümü yayınlandı. Buna göre, daha önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu olarak çalışan büro 'Terör Büro' ve 'Örgütlü Suçlar Büro' olarak ikiye ayrıldı.

Terör Büronun başına Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Örgütlü Suçlar Büronun başına ise Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Devrim getirildi.

Yayınlanan iş bölümüne göre, Örgütlü Suçlar Bürosu olarak görev yapacak bölüme 4 Cumhuriyet Savcısı atandı. Bu isimler şunlar; Yalçın Özmen, Murat Tekeli, Cem Üstündağ, Ahmet Gezgin Çam…

Atakan Irmak/Sabah