Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yine 'Biz yaptık' algısını sürdürmüş, CHP'li Büyükşehir Belediyesi, Galata çevresinde yer alan Laleli Çeşme'nin temizlemesi ile ilgili bir skandala imza atmıştı. İBB, Laleli Çeşme'nin restorasyonunu ve bakımı kendilerinin yaptığını iddia etmişti.

CHP'Lİ İBB RESTORE ETMEDİ, AK PARTİ BEYOĞLU RESTORE ETTİ

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çeşmenin restorasyon hikayesinin yer aldığı bir video paylaşarak CHP'li İBB'yi yalanladı. Yıldız, "D'Aronco'nun mirası ve İBB'nin restore ettik dediği Laleli Çeşme'nin GERÇEK HİKAYESİ... Çeşme; Beyoğlu Belediyemizin 2017'de başlattığı çalışmalarla aslına uygun hale getirilmiştir. #BB Miras ekiplerine tavsiyem; gerçek işler yapsınlar, yapılmış işleri sahiplenmesinler!" dedi.

ERDOĞAN "2017 YILINDA YAPTIK, SÜREKLİ BAKIMI YAPILDI"

AK Partili Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ise konuyla ilgili, "Laleli Çeşme olarak bilinen bu çeşme de birinci derece tescilli kültür varlığımızdır. Burası yıllar içerisinde birçok sefer esas talidalattan geçmiş, restorasyon çalışması yapılmıştır. En sonda 2017 yılında yine Beyoğlu Belediyemizin koordinatöründe bölge esnafımızından da destek alarak çeşmenin etrafında biriken tabelalar, kablolar ve benzeri malzemeler temizlenmiş ve suyu tekrar akar hale gelmiştir. Yine bu çeşmelerimizin temizlikleri ve bakımları Beyoğlu Belediyemiz tarafından rutin olarak belli periyotlarda sürekli olarak yapılmaya devam etmektedir" demesi dikkat çekti.

CENGİZ: "ÇOK UĞRAŞTIM, EMEK VERDİM"

Beyoğlu Belediyesi Meclis Başkanı Şenol Cengiz ise konuyla ilgili şu satırları kaydetti: "Buradaki bu çeşme çok tarihi bir çeşme. Bu çeşme ile beraber büyüdük biz. Buradaki esnafımızla Galata sakinlerimizle, Galata'da duyarlı vatandaşlarımızla birlikte organize olduk, bir takım girişimlerde bulunduk. Hem Beyoğlu Belediyemizi harekete geçirdik, diğer kurumları harekete geçirdik. Buradaki yapılan bu çalışmada, çeşmenin üzerinde olan bu olumsuzlukları tabelalar, kablolar diğer çöp atmalar bir sürü ne varsa hepsini temizlettik. Ve en son haliyle de dış cephesine operasyon yaparak bu hale geldi çeşme. Bunu ben kendi Instagram hesabımdan da 2019 Ocak ayında da paylaştım. Orada da görülüyor. Ama görüyoruz ki, bugün birileri çıkmış "Bu çeşmeyi biz tamir ettirdik". Benim zoruma giden bu. Çok uğraştım, emek verdim. Çocuğum gibi baktım ve sonuçtada böyle bir paylaşımla, böyle bir algıyla, böyle bir paylaşımla karşı karşıya kaldım. Ben bunu kendilerine havale ediyorum. Bir özür bekliyorum."

DAMLA KAYA-SABAH