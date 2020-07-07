Çocuğum hangi okula gidecek? MEB e-okul kayıt sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmasının ardından çocuğum hangi okula gidecek, e-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? Gibi sorular çok fazla sorgulanmaya başladı. Milyonlarca öğrenci birinci sınıf kayıtlarının tamamlanmasının ardından okul heyecanını yaşayacak. 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ile ilgili bilgileri derledik.