Çocuğum hangi okula gidecek? MEB e-okul kayıt sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmasının ardından çocuğum hangi okula gidecek, e-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? Gibi sorular çok fazla sorgulanmaya başladı. Milyonlarca öğrenci birinci sınıf kayıtlarının tamamlanmasının ardından okul heyecanını yaşayacak. 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ile ilgili bilgileri derledik.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sistemi üzerinden erişime açtığı ''Çocuğum hangi okula gidecek'' modülü ile okul bilgisine ulaşılıyor. Öğrencinin T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile işlem gerçekleştiriliyor.
E-OKUL MEB GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
OKUL KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgilerine dayanarak e-okul sistemi üzerinden açıklanacak. Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla yerleşmiş oldukları okulu görüntüleyebilecekler.
OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Koronavirüs nedeniyle eğitimin bir kısmını uzaktan sürdüren öğrenciler, dönemi tamamlayarak yaz tatiline girdiler. Bu süreçte de okul kayıt dönemini sorgulayan velilere, MEB tarafından konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihini duyurdu. 2020-2021 Eğitim yılı, 31 Ağustos 2020'de başlıyor. 18 Haziran 2021'de sona erecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında olacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.