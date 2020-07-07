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    • 07.07.2020 13:10
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    Son dakika: Gözler 'ya çevrildi! 'de kritik gün!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı’nı seçmek için bugün saat 15:00’te toplanıyor. Görev süresi dolan Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili , , Erol Katırcıoğlu, İYİ , TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlık için yarışacak.

    Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için bugün saat 15.00'te toplanacak.

    TBMM Başkanı 'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı i için bugüne kadar 6 isim adaylığını açıkladı.

    TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.

    Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan , Erol Katırcıoğlu, İYİ , TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler yarışa katılacak diğer isimler oldu.

    MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
    Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor.

    İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

    TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

    Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

    Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.

    Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

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