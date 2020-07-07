2020 BİLSEM sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanır? MEB son BİLSEM açıklaması

BİLSEM HAKKINDA



Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.