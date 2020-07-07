2020 BİLSEM sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanır? MEB son BİLSEM açıklaması

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile ilgili MEB açıklamasında sonuçların kısa sürede duyurulacağı söylendi. Normalde 22 Nisan'da açıklanması beklenen sonuçlar corona virüs dolayısıyla ertelenmişti. 2020 BİLSEM sonuçları açıklandığında http://meb.gov.tr sitesinden duyurulacaktır.
BİLSEM HAKKINDA
Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.
Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.
BİLSEM NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.