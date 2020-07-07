Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2020 21:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 21:18
    ABONE OL

    'li İmamoğlu nostaljik Kadıköy-Moda tramvayında reklam uğruna tarihi hiçe saydı!

    'li Başkanı reklam için tarihi hiçe saydı. Şov olsun diye 770 bin Sterlin karşılığında aldığı tablonun sahte olduğu iddiaları henüz durulmazken yeni bir skandala daha imza attı. Nostaljik Kadıköy-Moda tramvayı yenilendi ancak ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. SABAH'tan 'ın haberi...

    Reklam uğruna tarihi hiçe saydı!

    'li , Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan İSKİ çalışmaları nedeniyle nostaljik T3 Kadıköy-Moda Tramvay hattının raylarını söktü.

    NOSTALJİK TRAMVAY GİTTİ!
    İSKİ'nin çalışmalarının bitmesiyle sökülen raylar yerine monte edildi. Ancak, nostaljik tramvayın görüntüsü değiştirildi.

    TARİHİ TRAMVAYA İMZA!
    Başkanı 'nun imzasının yer verildiği tramvayların rengi de değiştirildi. Yolcu taşıma hizmetinden daha çok 'a kattığı nostalji ile dolaşan tarihi kırmızı renk yerine beyaz renk tercih edildi.

    ESKİ TRAMVAYLAR FOLYOLANDI
    Araçların yüzeyindeki eski folyo ve boyalar yok edildi. Tramvaylar 'İstanbul senin' sloganı yazılı folyolarla kaplanarak tekrar hizmete sunuldu.

    SABAH / BARIŞ SAVAŞ

    Haberler Güncel CHP'li İmamoğlu nostaljik Kadıköy-Moda tramvayında reklam uğruna tarihi hiçe saydı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri